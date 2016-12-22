WSJ рассказала о положительном эффекте санкций США для экономики России

Американские санкции непреднамеренно привели к подъему в российской экономике, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, комбинация, повлиявшая на улучшение экономической ситуации, состоит из высоких цен на нефть и ослабления рубля. Как пишет газета, с середины августа нефть подорожала почти на 14%, в основном благодаря санкциям Вашингтона против Тегерана. При этом рубль подешевел на 17% с апреля, когда США ввели очередные ограничения против России. В течение месяцев российская экономика получала выгоду от растущей нефти и слабеющего рубля до падения цены сырья в последние дни, отмечает издание.

«России намного лучше с высокими ценами на нефть и слабым рублем, поскольку с точки зрения бюджетной перспективы это вдвойне позитивно», — пояснил изданию эксперт инвестиционной компании Aberdeen Standard Investments Виктор Сабо.

12 октября Международное энергетическое агентство в своем докладе указало на последствия высоких цен на нефть. По данным аналитиков, мировые цены на углеводороды в ближайшее время сохранятся на высоком уровне, и это станет угрозой для глобального экономического роста. В этот день стоимость барреля нефти Brent впервые с сентября опустилась ниже $80 за баррель.

При этом в начале октября декабрьские фьючерсы нефти Brent на Лондонской бирже достигли отметки $86 за баррель. В последний раз этот порог был преодолен в ноябре 2014 года.