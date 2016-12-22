Трамп поручил Минфину и Госдепу начать внедрение антироссийских санкций

Президент США распределил между ведомствами обязанности по вводу части антироссийских санкций, тем самым дав старт их реализации

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС)

Дональд Трамп поручил Минфину и Госдепу приступить к исполнению части антироссийских санкций, предусмотренных ранее принятым законом о противодействии неприятелям Америки через санкции (CAATSA). Соответствующий исполнительный указ президента США опубликован на сайте Белого дома.

«Исполнительный указ будет способствовать осуществлению этих санкций, предоставляя полномочия главе Минфина принимать необходимые меры в рамках законов о санкциях, а также отдавать соответствующие распоряжения различным ведомствам США с целью их внедрения», — говорится в письме президента США главам обеих палат конгресса США, также опубликованном на сайте Белого дома. Санкционные меры глава Минфина должен вводить после консультации с Госдепом, следует из документов.

В исполнительном указе не идет речь о введении дополнительных санкций против России: своим указом Трамп распределил между ведомствами обязанности по исполнению вторичных санкций — тех, где исполняющее ведомство должно выбирать наказание из списка, предусмотренного в статье 235 закона CAATSA (12 возможных санкционных мер).

Тем самым он фактически позволил полноценно приступить к введению части антироссийских ограничительных мер, так как до тех пор, пока ведомства не разработают соответствующие подзаконные акты и регламенты, приступить к их внедрению невозможно.

О каких санкционных мерах идет речь?

Закон о расширении антироссийских санкций CAATSA, на исполнение которого направлен подписанный Трампом указ, был подписан в августе 2017 года. Он ввел набор так называемых вторичных санкций — мер против неамериканских лиц, сотрудничающих с запрещенными российскими секторами, проектами и лицами. До этого момента вторичные санкции были предусмотрены для иранской и северокорейской санкционных программ США.

В статье 235 CAATSA, к которой есть отсылка в исполнительном указе Трампа, перечислены виды ограничительных мер, которые может вводить президент США против физических и юридических лиц, подпадающих под такие вторичные санкции.

После подписания этого указа Трамп передал полномочия по выбору той или иной ограничительной меры также Госдепу и Минфину.

Например, статья обязывает вводить санкции против иностранных финансовых институтов (банки, брокеры, инвестиционные компании, клиринговые дома и т.д.), о которых Минфину известно, что они содействуют «значимым финансовым транзакциям» в интересах российских лиц, внесенных в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals And Blocked Persons).

Почти половину санкционного списка SDN ​составляют госкорпорация «Ростех» и ее структуры (в том числе «Рособоронэкспорт», экспортирующий российские вооружения). Кроме того, в этот список вошли спецслужбы (ФСБ, СВР и Главное управление Генштаба Вооруженных сил России — бывшее ГРУ) и ряд организаций, которые в США считают причастными к кибератакам и вмешательству в выборы в США.

Другая мера, которая может привести к значимым последствиям для России, связана с предусмотренным CAATSA запретом для граждан США на инвестирование в пользу попавших под санкции лиц, покупку крупных активов или долговых инструментов этих лиц. В перспективе под действие этих ограничений могут попасть компании, сотрудничающие с Россией в сфере трубопроводов, поставляющих энергоресурсы, допускали ранее в Госдепе.

Среди других мер, из которых могут выбирать Минфин и Госдеп — запрет на совершение банковских операций с попавшими под санкции лицами и организациями, запрет на покупку, продажу и использование всей собственности на территории США, запрет на выдачу виз физических лицам из санкционных списков​​, а также отказ в выдаче лицензий, разрешений или страховании.