Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования в связи с гибелью 19 человек при взрыве и стрельбе в колледже в Керчи. Об этом сообщил пресс-секретарь немецкого правительства в аккаунте в Twitter.
«Трагичные сообщения о нападении на школу в Крыму. Канцлер Ангела Меркель соболезнует в связи с потерей многих молодых жизней. Мы сочувствуем семьям погибших и всем раненым», — написал он.
Около 12:00 мск 17 октября в Политехническом колледже Керчи произошел взрыв и стрельба. По данным НАК, подорвалось неустановленное взрывное устройство. В результате погибли 19 человек и 52 получили ранения. В Крыму и Севастополе объявили трехдневный траур. Первоначально СК возбудил дело по статье «теракт» (ст. 205 УК РФ), но потом поменял ее на «убийство двух и более лиц общеопасным способом» (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Подозреваемым стал 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков. С 2015 года он учился в колледже на бюджетной основе по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». По данным следствия, он пришел в колледж с ружьем, из которого расстреливал людей. После этого он покончил с собой. Впоследствии в его вещах обнаружили второе взрывное устройство, которое обезвредили на месте.