Порошенко выразил соболезнования потерявшим детей в Керчи украинцам

Случившееся в керченском колледже глава государства охарактеризовал как «ужасное убийство». Расследование таких происшествий, как добавил политик, «важно для Украины, потому что Крым является ее территорией»

Петр Порошенко (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования потерявшим детей и близких в результате происшествия в Керченском политехническом колледже. Об этом глава государства заявил на встрече с украинской делегацией в парламентской ассамблее Совета Европы. Соответствующее сообщение размещено на сайте администрации президента Украины.

​«Сегодня в Керчи случилось ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что [украинскими властями] возбуждено уголовное дело», — добавил он, подчеркнув, что расследование таких дел является важным для Украины. «Ведь Крым является украинской территорией и украинцы, живущие в оккупации на полуострове — граждане нашего государства», — цитируются в сообщении слова Порошенко.

«Конечно, что когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило — это трагедия», — заключил президент, «выразив соболезнования украинцам, которые потеряли детей и близких».

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