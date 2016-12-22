Число погибших в керченском колледже выросло до 19

По последним данным, 19 человек погибли из-за стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже, сообщил Центр медицины катастроф. Ранее было известно о 17 погибших

Фото: ТАСС

Число жертв происшествия в Керчи, где ранее днем студент колледжа открыл стрельбу по ученикам и преподавателям, возросло с 17 до 19 человек. Об этом сообщили ТАСС в среду в Центре медицины катастроф Крыма.

«Подтверждаем», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли число погибших увеличилось до 19 человек.

Ранее о том, что погибших стало больше, сообщил агентству «РИА Новости» представитель экстренных служб региона. «По состоянию на 17:00 мск погибли 19 человек, еще несколько десятков находятся в больницах», — цитировало его агентство.

Всего в больницах города получают медицинскую помощь 52 пострадавших, сообщили «РИА Новости» в единой дежурно-диспетчерской службе Керчи. «Госпитализировано 52 человека (официальный список, предварительные данные) в керченские городские больницы», — сказал собеседник агентства.

Ранее днем стало известно, что 18-летний юноша расстрелял учащихся и сотрудников Керченского политехнического колледжа. Сам стрелок обучался на 4-м курсе по специальности «монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»​. Подозреваемого в организации нападения звали Владислав Росляков, Следственный комитет сообщил, что его тело также было найдено в одном из помещений колледжа с огнестрельными ранениями.

Национальный антитеррористический комитет сообщал, что в здании колледжа также сработало взрывное устройство. СК изначально открыл уголовное дело по статье «Теракт» (ст. 205 УК России), но затем переквалифицировал его на статью «Убийство двух или более лиц общеопасным способом» (ч. 2 ст. 105 УК России).