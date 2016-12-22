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Устроивший стрельбу Росляков учился на бюджетной основе в колледже
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Устроивший стрельбу Росляков учился на бюджетной основе в колледже
Взрыв в Керчи, 16:43
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Устроивший стрельбу Росляков учился на бюджетной основе в колледже

Напавший на Керченский политехнический колледж студент Владислав Росляков обучался в заведении на бюджетной основе по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». Об этом сообщается в приказе о зачислении от 20 августа 2015 года, размещенном на сайте колледжа.

Стрельба и взрыв в колледже произошли утром 17 октября, погибли 18 человек, более 50 пострадали. Следственный комитет (СК) России сообщал, что на сотрудников и учащихся колледжа напал студент четвертого курса, 18-летний Владислав Росляков. Молодой человек пришел в учебное заведение с ружьем, позднее его тело с огнестрельным ранением нашли в одном из помещений колледжа.

Последствия взрыва в колледже в Керчи. Фоторепортаж Еще 8 фото
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СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт» (ст. 205 УК России), но затем переквалифицировал его на статью «Убийство двух или более лиц общеопасным способом» (ч. 2 ст. 105 УК России).

Президент России Владимир Путин на встрече с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, лидеры двух стран почтили память жертв минутой молчания.

Минпросвещения пообещало усилить меры безопасности в школах и колледжах после инцидента в Керчи.

Теги: Керчь , стрельба , колледж , жертвы
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