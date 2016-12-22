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СК проверит наличие влияния на устроившего стрельбу в Керчи студента
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СК проверит наличие влияния на устроившего стрельбу в Керчи студента
Взрыв в Керчи, 19:12
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СК проверит наличие влияния на устроившего стрельбу в Керчи студента

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что следователи проверят, находился ли устроивший стрельбу в Керчи под влиянием других людей. Об этом сообщается на сайте СКР.

«Если же выяснится, что к совершению этого преступления привели действия определенных лиц, под влияние которых попал молодой человек, либо чье-то бездействие, следствие непременно даст им правовую оценку», — сказал он.

Бастрыкин выразил соболезнования родственникам погибших и отметил, что следователи приняли исчерпывающие меры, чтобы детально установить причины и обстоятельства случившегося.

Взрыв в колледже в Керчи. Как это было
Общество

Взрыв в здании Политехнического колледжа Керчи произошел 17 октября около 12:00 мск. По данным Национального антитеррористического комитета, в нем сработало взрывное устройство. В результате погибли 19 человек и 52 пострадали. Первоначально СК возбудил уголовное дело по статье «теракт» (ст. 205 УК), однако потом переквалифицировал его на «убийство двух и более лиц общеопасным способом» (ч. 2 ст. 105 УК).

Подозреваемым стал 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. В 2015 году он поступил на бюджет по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». По данным следствия, он пришел в колледж с ружьем, расстрелял людей, после чего покончил жизнь самоубийством. В Крыму и Севастополе объявили трехдневный траур.

Теги: Керчь , колледж , взрыв , Александр Бастрыкин
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