Командующий ВМС Украины пригрозил применить силу в Азовском море

Украина применит силу в Азовском море, «если будет обострение», заявил командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко в интервью Би-би-си Украина.

Командующий отметил, что в Киеве ожидали обострения в Приазовье «с начала строительства Крымского моста». По его словам, действия России приводят к банкротству приазовских портов Украины, социальной дестабилизации и препятствуют судоходству посредством «незаконного досмотра» в Керченском проливе. «Если будет обострение, мы применим силу», — пообещал он.

Воронченко уточнил, что если Россия пойдет на «жесткую дестабилизацию», украинская сторона будет «адекватно отвечать — сопровождать свои суда, находиться в тех районах, где ведется рыболовство и другие виды промысла». Однако командующий ВМС Украины отметил, что открытая агрессия со стороны Москвы в Приазовье хотя и предусматривается, «вплоть до десантных операций», но считается «последним шагом».

Ситуация в Азовском море обострилась с марта 2018 года, после задержания украинскими пограничниками российского траулера «Норд» у берегов Крыма. Его экипаж обвинили в нарушении порядка пересечения границы Украины (Киев считает Крым своей территорией). Матросы были привлечены к административной ответственности, капитан судна — к уголовной и заключен под стражу. Россия назвала действия украинской стороны пиратством и бесчинствами. В ответ российские пограничники также начали задерживать украинские суда по подозрению в браконьерстве и для проверки документов. В сентябре Украина озвучила планы, а в октябре решила усилить береговые войска и авиацию в районе Азовского моря из-за агрессии со стороны России и устроить базу ВМС в Бердянске. Для этого в конце сентября из Черного моря были переведены несколько судов. Они стали первыми украинскими военными кораблями, которые прошли под Крымским мостом.

