Корабли ВМС Украины впервые прошли под арками Крымского моста

По пути их сопровождали российские пограничные корабли. Накануне украинский поисково-спасательный корабль «Донбасс» и буксир «Корец» проследовали вдоль берегов Крыма. Эскадра идет из Одессы в Бердянск

Впервые с момента запуска автомобильного движения по Крымскому мосту под его арками прошли корабли Военно-морских сил Украины. Это были корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец», рассказал на своей странице в Facebook глава предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков. Суда сопровождали российские пограничные корабли береговой охраны.​

«Украинская «эскадра» вошла в канал в 13:50 [мск] и прошла под мостом в 15:15 [мск]. Сопровождение обеспечено!», — написал Волков.

Ранее, 22 сентября, о появлении у берегов Крыма кораблей ВМС Украины РБК сообщили в пресс-службе пограничного управления республиканского ФСБ. «Украинский военный портал» со ссылкой на собственные источники позже написал о том, что оба судна вышли из военно-морской базы Украины в Одессе и следуют в Бердянск. Там, по информации собеседников портала, они «станут основой военно-морской базы украинского флота на Азовском море». Например, «Донбасс», как уточняет издание, планируется использовать для усиления инфраструктуры флота на Азовском море. На этом судне, по информации «Украинского военного портала», можно размещать штаб будущей базы, а также места для проживания военнослужащих, склады и другие необходимые помещения, которых в настоящий момент в этом регионе у Украины нет.

РБК направил запрос в пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Крыму.

Источник «РИА Новости» говорит, что перед проходом в Керчь-Еникальский канал оба корабля запросили на это разрешение в системе движения судов Керченского пролива Росморпорта (Азово-Черноморский бассейновый филиал). ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота затем уточнил, что украинские корабли были включены «в состав каравана, который проследовал по Керченскому проливу». «Мы обеспечиваем безопасность мореплавания, соответственно, их караван находится под лоцманской проводкой», — отметили также в ведомстве, назвав подобную ситуацию «абсолютно штатной».​

Автомобильное движение по Крымскому мосту стартовало 16 мая. За день до этого конструкцию, которая соединила полуостров с российской Таманью, торжественно открыл президент России Владимир Путин. Он за рулем КамАЗа в составе колонны строительной техники проехал по мосту со стороны Тамани по направлению в Керчь.

Президент Украины Петр Порошенко затем заявлял, что после того, как суверенитет Украины в Крыму будет восстановлен, мост через Керченский пролив Киев планирует «использовать для связей с Кубанью».