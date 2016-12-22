Эстонская церковь поддержала разрыв отношений РПЦ с Константинополем

Эстонская православная церковь (ЭПЦ) поддержала решение Русской православной церкви о разрыве с Константинопольским патриархатом. Об этом сообщил ТАСС член синода эстонской церкви Сергей Мянник.

По его словам, действия Вселенского патриарха, «предпринимаемые без всякого согласования с каноническим священноначалием Украинской православной церкви», могут повлечь за собой тяжелые последствия как для православия на Украине, так и для единства вселенской церкви в целом.

В 1990-е годы ЭПЦ раскололась на две структуры: Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП, зарегистрирована только в 2002 году) и Эстонскую апостольскую православную церковь Константинопольского патриархата (ЭАПЦ КП). Русскоязычное население страны посещает ЭПЦ МП, большинство православных эстонцев — Апостольскую церковь.

Накануне стало известно о решении РПЦ разорвать евхаристические отношения с Константинопольским патриархатом из-за предоставления автокефалии украинской церкви. По словам руководителя отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополита Илариона, Вселенский патриархат «самоликвидировался» в качестве центра мирового православия. Решение РПЦ поддержали Белорусская православная церковь и патриарх Сербской православной церкви Ириней.

После решения о разрыве с Константинополем верующие РПЦ не могут молиться и причащаться в храмах Вселенского патриархата, в том числе на святой горе Афон в Греции. В случае нарушения запрета мирянам необходимо будет покаяться на исповеди, а клириков ждут наказания (прещения). В РПЦ сообщили РБК, что сейчас нет причин для ухода монахов из российского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне.