РПЦ разъяснила ситуацию с Благодатным огнем после церковного раскола

Прекращение евхаристического общения помешает привозить в Россию святыни из храмов Константинопольского патриархата. Что касается Благодатного огня, то проблем с его доставкой в Москву быть не должно, заверяют в РПЦ

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Принесение в Россию реликвий, которые хранятся в храмах и монастырях Вселенского патриархата, в ближайшее время вряд ли будет возможным. Об этом пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Александр Волков заявил РБК, комментируя разрыв отношений с Константинопольским патриархатом.

«Принесение святынь совершается по совместной договоренности двух церквей или их отдельных епархий. Сомневаюсь, что в ближайшее время можно будет говорить о таких договоренностях в отношении Константинопольской церкви», — отметил Волков.

Представитель РПЦ подчеркнул, что со святынями, которые хранят другие церкви, проблем возникнуть не должно. В частности, никак не скажется на разрыве с Константинопольским патриархатом прибытие в Россию Благодатного огня, передает ТАСС. Объяснил Волков это тем, что приносится он из Иерусалима, от патриарха Иерусалимского.

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Среди реликвий, которые хранятся в церквях и монастырях, которые подчиняются Константинопольскому патриархату, — Честной пояс Пресвятой Богородицы, части тернового венца Спасителя, мощи святых, чудотворные иконы.

В 2003 году с Афона в Москву привозились мощи Андрея Первозванного. Спустя четыре года оттуда же фонд Андрея Первозванного организовывал принесение мощей евангелиста Луки. В октябре 2011 года из Ватопедского монастыря на Афоне была принесена одна из главных христианских святынь — часть пояса Богородицы. Ее провезли по 14 городам, в Москве доступ паломников был организован в храме Христа Спасителя.

Что касается русского Пантелеимонова монастыря на Афоне, то Волков указал, что пока нет причины, по которой его насельники должны покинуть обитель, несмотря на то что юридически Афон подчиняется именно Константинопольскому патриархату.

Накануне Священный синод РПЦ принял решение о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Это было сделано в ответ на решение Константинополя предоставить автокефалию Украинской церкви. В РПЦ также заявили, что Константинопольский патриархат «самоликвидировался» как координирующий центр православия.