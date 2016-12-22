В ДТП с участием семи машин под Тверью пострадали 12 человек

На 359-м км трассы М-9 «Балтия» в Тверской области произошло ДТП с участием семи автомобилей, пострадали 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, сначала столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Позднее на этом же месте столкнулись автобус, грузовик и две легковых машины. «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб передает, что столкнулись в общей сложности восемь транспортных средств (автобус, грузовик и шесть легковых машин).

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Источник «Интерфакса» сообщает о восьми пострадавших, семерым из которых потребовалась госпитализация.

5 октября на трассе Тверь — Ржев произошло ДТП с участием маршрутки и автобуса. В результате случившегося погибли 13 человек. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель маршрутки, выехавший на полосу встречного движения. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По делу был задержан директор ООО «ТрансАвто» Алексей Морозов. Суд отправил его под домашний арест.