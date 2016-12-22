Фигуранта дела о ДТП под Тверью отправили под домашний арест

Суд поместил под домашний арест директора ООО «ТрансАвто» Алексея Морозова по делу о столкновении автобуса и маршрутного такси в Тверской области, в результате которого погибли 13 человек. Об этом говорится в сообщении СК, поступившем в РБК.
Отмечается, что Морозов подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ДТП произошло 5 октября на 15-м километре трассы Тверь — Ржев. В результате аварии погибли 13 человек, еще трое пострадали. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд маршрутки на встречную полосу. Следователи возбудили уголовное дело, оно было поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим. 5 октября по делу об аварии был задержан директор ООО «ТрансАвто».