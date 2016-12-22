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СК возбудил дело после гибели 13 человек в ДТП под Тверью
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СК возбудил дело после гибели 13 человек в ДТП под Тверью
Общество, 11:01
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СК возбудил дело после гибели 13 человек в ДТП под Тверью

Следователи возбудили уголовное дело после столкновения автобуса и маршрутного такси в Тверской области, в результате которого погибли 13 человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе СК России.

Отмечается, что уголовное дело по факту оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг поставлено на контроль в центральном аппарате СК. На месте ДТП работают следователи и криминалисты, также следствие запросило техническую документацию в автотранспортных предприятиях.

Столкновение автобуса и маршрутки в Тверской области. Фоторепортаж Еще 2 фото
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ДТП произошло утром 5 октября. По предварительным данным, виновником аварии является водитель маршрутки, который выехал на встречную полосу. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил региональным властям оказать помощь всем семьям погибших и пострадавшим. В региональном минздраве сообщили РБК, что в клиническую больницу доставлены трое пострадавших с травмами разной степени тяжести. Двое из них находятся в реанимации.

Теги: Уголовное дело , ДТП , Тверская область , Автобус
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