СК возбудил дело после гибели 13 человек в ДТП под Тверью

Следователи возбудили уголовное дело после столкновения автобуса и маршрутного такси в Тверской области, в результате которого погибли 13 человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе СК России.
Отмечается, что уголовное дело по факту оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг поставлено на контроль в центральном аппарате СК. На месте ДТП работают следователи и криминалисты, также следствие запросило техническую документацию в автотранспортных предприятиях.
ДТП произошло утром 5 октября. По предварительным данным, виновником аварии является водитель маршрутки, который выехал на встречную полосу. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил региональным властям оказать помощь всем семьям погибших и пострадавшим. В региональном минздраве сообщили РБК, что в клиническую больницу доставлены трое пострадавших с травмами разной степени тяжести. Двое из них находятся в реанимации.