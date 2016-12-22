В полиции назвали причину ДТП с 13 погибшими под Тверью

По предварительным данным, автокатастрофа в Тверской области произошла из-за выезда маршрутного такси на встречную полосу. В результате столкновения с автобусом погибли 13 человек

Фото: ГУ МЧС по Тверской области / ТАСС

Водитель маршрутного такси выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с автобусом. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Тверской области.

«Произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Предположительно, виноват водитель Ford, который выехал на полосу встречного движения», — отметили в главке и уточнили, что жертвами автокатастрофы стали 13 человек.

О выезде маршрутки на встречную полосу рассказал также источник ТАСС в оперативном штабе, развернутом на месте ДТП. «Предварительно водитель маршрутного такси Ford Transit не успел завершить маневр и оказался на встречной полосе перед приближающимся автобусом «ЛиАз». Столкновение было неизбежно», — сказал собеседник агентства.

Видео: tverigradnews / VK

Число пострадавших в ДТП возросло до пяти человек, рассказала ТАСС представитель больницы №4 Твери. «Пятая, женщина, обратилась к нам — у нее сломана рука, она пассажирка автобуса. Еще четверо пострадавших из микроавтобуса госпитализированы в реанимацию, их оперируют», — рассказала собеседник агентства.

Для эвакуации пострадавших на место катастрофы вылетел вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС. Всего, по данным ведомства, к ликвидации последствий аварии привлечены более 50 человек и 19 единиц техники.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя прибыл на место ДТП и поручил оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавших, сообщили РБК в пресс-службе правительства региона.

ГУ МЧС по Тверской области опубликовало номер телефона круглосуточной горячей линии: (4822) 39-09-82, по которому можно получить информацию, а также помощь психологов. В МЧС уточнили, что информация о ДТП поступила на пульт дежурного в 07:48 мск.