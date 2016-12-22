СК задержал подозреваемого по делу о ДТП под Тверью с 13 погибшими
Общество, 12:52
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СК задержал подозреваемого по делу о ДТП под Тверью с 13 погибшими
Следователи задержали директора ООО «ТрансАвто» по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть 13 человек. Об этом РБК рассказали в пресс-службе СК России.
«С задержанным проводятся следственные действия. На предприятии изъята техническая документация и информация по обеспечению безопасности пассажирских перевозок», — уточнили в ведомстве.
ДТП с участием маршрутки и автобуса произошло 5 октября около 07:48 мск на 15-м километре трассы Тверь — Ржев. Жертвами столкновения стали 13 человек.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель маршрутки, выехавшей на встречную полосу. По данному факту в СКР возбудили уголовное дело.