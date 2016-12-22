Адвокат усомнилась в законности заключения братьев Кокориных под стражу

Адвокат братьев Александра и Кирилла Кокориных Татьяна Стукалова усомнилась в законности их заключения под стражу, об этом она написала в своем Instagram.

«В нашем случае без учета инициативной перебранки потерпевшего с обвиняемым, которая препятствует обвинению в хулиганстве, и так понятно, что «хулиганы» почему-то не приставали к другим гражданам и не трогали их имущество. Поэтому возникают сомнения в законности обвинения по хулиганству», — написала Стукалова.

Адвокат также раскритиковала вызов Кокориных на допрос. «Для вызова на допрос должна быть направлена повестка, а при срочности-с нарочным. Федеральный розыск объявляется только после местного розыска через 6 месяцев после происшествия», — отметила Стукалова. По ее словам, дело футболистов передали в Главное следственное управление МВД России «из-за большого общественного резонанса, но такое основание законом не предусмотрено».

«Принцип равенства прав сторон предполагает, что защита и обвиняемые могут потребовать принятия дела судом присяжных в Мосгорсуде», — подчеркнула адвокат.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев 11 октября были арестованы на два месяца за избиение двух чиновников и водителя телеведущей. Также был арестован брат Александра Кокорина Кирилл и четвертый участник драки Александр Протасовицкий.

Изначально дело на футболистов завели по ст. 116 УК России (побои), но позднее следователи обвинили подозреваемых также в преступлении по ​более жесткой статье — ч. 2. ст. 213 УК России (хулиганство), максимальное наказание по которой — семь лет тюрьмы.