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Кадыров предложил трудоустроить Кокорина и Мамаева в ФК «Ахмат»
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Кадыров предложил трудоустроить Кокорина и Мамаева в ФК «Ахмат»
Общество, 01:31
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Кадыров предложил трудоустроить Кокорина и Мамаева в ФК «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вне зависимости от исхода уголовного дела против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, их готовы принять в футбольном клубе «Ахмат». Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Я посоветовался с руководством Футбольного Клуба «Ахмат», мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдёт завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде», — сообщил глава Чечни.

Дело против Мамаева и Кокорина. Главное
Общество

Кадыров подчеркнул, что оба футболиста «прославились своим неспортивным преступлением» и обязаны соблюдать правила поведения. Он отметил, что правовую оценку их действиям должны дать следствие и суд. Однако, по словам Кадырова, «выйдя на свободу» после наказания люди нередко испытывают проблемы с трудоустройством.

Глава Чечни добавил, что в Грозном от футболистов не ждут «звездной игры и забитых мячей», но хотят помочь им «безболезненно пройти период адаптации». «Скажу ответственно, от пребывания в тюрьме и колонии Павел и Александр лучше не станут. Но мы хотим попытаться исправить вместе с ними ошибки прошлого, если это будет позволено», — заявил Кадыров.

Футболистов Мамаева и Кокорина арестовали на два месяца
Общество

Накануне, 11 октября, Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца за избиение двух чиновников и водителя телеведущей. Оба инцидента попали на видео и стали объектом критики со стороны спортивных организаций. В частности, в футбольном клубе «Краснодар» заявили, что рассматривают возможность разорвать контракт с Мамаевым, а «Зенит» пообещал наказать Кокорина и прекратил продажу футболок с его фамилией.

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В российской Премьер-лиге «Зенит» по итогам 10-го тура занимает первое место (25 очков), «Краснодар» — второе (19 очков), а «Ахмат» располагается на девятом (12 очков).

Теги: Рамзан Кадыров , Павел Мамаев , Александр Кокорин
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