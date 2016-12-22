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Кокорина и Мамаева доставили в карантинные камеры СИЗО «Бутырка»
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Кокорина и Мамаева доставили в карантинные камеры СИЗО «Бутырка»
Общество, 12:05
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Кокорина и Мамаева доставили в карантинные камеры СИЗО «Бутырка»

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, арестованных после драки в центре Москвы, доставили в карантинные камеры московского СИЗО № 2 «Бутырка». Об этом сообщил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«Они находятся в данный момент на карантине, это отдельный блок в СИЗО, так сказать, образцово показательный. Там они будут до 10 дней, за это время с ними побеседует психолог», — сообщил Мельников.

Он добавил, что в дальнейшем футболистов наверняка поселят в спецблоке. «Там маломестные камеры и нормальные условия содержания, и там всегда размещают фигурантов резонансных дел», — заметил ответственный секретарь ОНК.

Футболистов Мамаева и Кокорина арестовали на два месяца
Общество

Накануне Тверской районный суд арестовал Мамаева и Кокорина на два месяца. Оба футболиста проходят по уголовным делам по ст. 116 УК (побои) и по ч. 2 ст. 213 (хулиганство организованной группой). Помимо них был арестован брат Кокорина Кирилл. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил, что арест его клиента будет обжалован.

8 октября футболисты со своими знакомыми избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака, руководителя НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

Футбольный клуб «Краснодар» обратился в Российский футбольный союз с заявлением о расторжении действующего контракта с Мамаевым. Действующий контракт с полузащитником истекает в декабре 2019 года.

Теги: Александр Кокорин , Павел Мамаев , арест , СИЗО
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