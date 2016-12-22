Правозащитник рассказал о желании Кокорина и Мамаева тренироваться в СИЗО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которых арестовали за драку в центре Москвы, планируют тренироваться в СИЗО. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ивана Мельникова.

«Кокорин и Мамаев планируют написать заявление с просьбой разрешить им поддерживать форму, когда попадут в обычные камеры СИЗО», — сказал он.

По его словам, там есть спортивный зал, где за плату в размере 400 руб. можно тренироваться и принимать душ. Правозащитник также рассказал, что болельщики отправили футболистам несколько писем. Он отметил, что Кокорин и Мамаев начнут на них отвечать после того, как их переведут из карантинных камер в обычные.

«Они очень благодарны за поддержку», — добавил Мельников.

8 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в одном из кафе в центре Москвы с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным. Кроме того они напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, в результате чего у него диагностировали перелом носа и черепно-мозговую травму.

На футболистов завели уголовные дела по по ст. 216 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой). 11 октября Тверской районный суд Москвы арестовал Кокорина, его брата Кирилла, а также Мамаева на два месяца. Их доставили в СИЗО № 2 «Бутырка» и поместили в карантинные камеры. Впоследствии суд арестовал четвертого участника драки — Александра Протасовицкого.