Посол России в США заявил о желании прекратить «визовую войну»

В Москве считают непродуктивным отказ США выдавать визы российским дипломатам, высланным из европейских стран, заявил посол России Анатолий Антонов в Центре Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения Миддлберийского института, передает ТАСС.

По его словам, власти США ввели новые ограничения и не выдают визы тем, кто работал в посольствах России в странах Европы. Такие действия в Вашингтоне объяснили тем, что не будут выдавать визы лицам, которых выслали из европейских стран, сказал Антонов.

«Снова хотел бы сказать, и подтверждал это уже неоднократно в Госдепартаменте и Белом доме, что мы готовы прекратить эту визовую войну», — заявил дипломат, подчеркнув, что Россия считает данную ситуацию контрпродуктивной.

В конце августа российский генконсул в Хьюстоне Александр Антонов обвинил США в «фактическом» прекращении выдачи виз россиянам. В начале октября в американском посольстве рассказали, что в скором времени очередь для получения американской визы сократится и предложили России посоревноваться в выдаче документов.

«Мы стараемся быть эффективными, и мы здесь не для того, чтобы строить заявителям препятствия в получении визы», — сказал министр-советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер.

​Проблемы с получением американских виз у россиян появились после того, как Россия в 2017 году решила сократить число сотрудников американских посольств в стране до 455 человек, тем самым приравняв его к численности российской дипмиссии в США. Решение было принято в ответ на высылку из Штатов российских дипломатов.

В марте 2018-го США закрыли российское генконсульство в Сиэтле и выслали 60 дипломатов, Россия в ответ закрыла американское консульство в Санкт-Петербурге, выслав из страны 60 американцев. Как сообщал РБК в сентябре, за прошедший год россияне получили 136,1 тыс. виз в США, при этом 34% из них были оформлены за пределами России.