В посольстве США предсказали сокращение времени ожидания виз

В ближайшее время очередь в посольстве США в Москве на собеседование для получение американской визы должна будет сократиться. Об этом заявил советник по визовым вопросам посольства США в России Майкл Йодер, сообщает «РИА Новости».

Он подчеркнул, что студенты, которые едут на учебу в США, получают визу без очереди, а заявители, которые участвуют в программах обмена, проводят в очереди «очень короткое время». «Все еще большой вызов, как предоставить услугу всем заявителям, которые хотят получить туристическую услугу, в Москве. Но это не проблема, а хорошая часть процесса, — русские любят путешествовать за рубежом, в Америку», — сказал Йодер.

РБК направил запрос в посольство США в Москве.

Выдача виз в США затруднилась после того, как в июле 2017 года численность персонала американской дипломатической миссии в России была радикально сокращена. Такое решение было принято президентом Владимиром Путиным, и согласно ему численность персонала посольства США уравняли с численностью российской дипмиссии в Штатах — до 455 человек.

Сокращение последовало в ответ на антироссийские санкции со стороны Вашингтона. В результате 755 сотрудников посольства и консульств США покинули Россию. В сентябре 2017 года Госдепартамент США сообщал, что число выданных россиянам неиммиграционных виз сократилось более чем вдвое по сравнению с предыдущим месяцем.

В сентябре 2018 года РБК подсчитал, что за прошедший год россияне получили 136,1 тыс. виз в США, из которых 46,1 тыс. (около 34%) были выданы американскими дипмиссиями за пределами России.