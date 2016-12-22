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Генконсул России обвинил США в «фактическом» прекращении выдачи виз
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Генконсул России обвинил США в «фактическом» прекращении выдачи виз
Политика, 02:06
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Генконсул России обвинил США в «фактическом» прекращении выдачи виз

Власти США «фактически прекратили» выдавать россиянам визы для посещения страны, в том числе и в гуманитарных случаях, заявил «РИА Новости» генконсул России в Хьюстоне Александр Писарев.

Накануне, 30 августа, стало известно, что в заповеднике Glen Canyon (штат Аризона) утонул 20-летний Александр Курганов из Санкт-Петербурга. Генконсул отметил, что вопрос визита родственников погибшего в США еще не решен, поскольку американская сторона не выдает визы.

«Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи», — сказал генконсул. Писарев добавил, что вероятно, тело погибшего отправят в Россию без присутствия его родственников.

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Политика

В июле 2017-го в ответ на высылку российских дипломатов из США, в МИД России объявили о решении сократить число сотрудников американской дипмиссии, находящихся в стране, до 755. Позже президент России Владимир Путин объявил о высылке 755 американских дипломатов.

В марте США закрыли российское генконсульство в Сиэтле и выслали 60 российских дипломатов, Россия ответила зеркально и закрыла посольство США в Санкт-Петербурге. После этого в американской дипмиссии заявили, что вместе с сокращением числа сотрудников, снизилась и возможность по предоставлению визовых услуг.

Теги: Генконсульство России , американские визы
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