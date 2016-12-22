В посольстве США предложили России «соревнования» по числу выданных виз

Министр-советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер предложил России провести «дружеское соревнование» по числу выданных виз. Об этом он заявил журналистам во Владивостоке, передает «РИА новости».

Так он ответил на слова генерального консула России в Хьюстоне Александра Писарева, который в августе заявил, что американская сторона «фактически прекратила» выдавать визы россиянам.

Йодер пообещал, что в 2019 году посольство и консульство США выдадут россиянам в два раза больше виз, чем российские дипломатические ведомства — американцам. Он пояснил, что неважно, кто победит в этом «дружеском соревновании», потому что обе страны выиграют от посещения туристами.

«Мы стараемся быть эффективными, и мы здесь не для того, чтобы строить заявителям препятствия в получении визы», — пояснил Йодер. Он отметил, что по такому «нормальному стандарту» работают американские дипломатические ведомства во всем мире.

РБК направил запросы в МИД России и посольство России в США.

Во вторник, 2 октября, Йодер также заявил, что в скором времени очередь в посольстве США в Москве на собеседование для получения визы сократится. Он отметил, что студенты, которые едут в США учиться, получают визу без очереди, а заявители по программам обмена стоят в очереди «очень короткое время».

Сложности с получением американских виз возникли у россиян после того, как в 2017 году было принято решение сократить численность американских консулов до 455 человек. Такие меры были приняты в ответ на высылку из США сотрудников российской дипломатической миссии.