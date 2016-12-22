Нацполиция Украины усилила охрану храмов после снятия анафемы с главы УПЦ

Замглавы Нацполиции Украины ​Александр Фацевич поручил усилить безопасность и направить дополнительные наряды к храмам накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом сообщается на сайте полиции.

​«Есть ряд насущных вопросов, которые должны быть взяты на контроль и отработаны в полную силу ​и отдачу, чтобы не допустить каких-либо провокаций, нарушений публичной безопасности и порядка», — сказал Фацевич.

По его словам, такие меры необходимы, чтобы не допустить столкновений и конфликтов на религиозной почве, а также захвата или блокировки церковных объектов и имущества. Фацевич отметил, что обращать внимание необходимо на «все культовые сооружения без исключения, без принадлежности к конфессиям».

Накануне Синод Константинопольского патриархата снял анафему с патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ УП) Филарета, которую в 2008 году наложила Русская православная церковь (РПЦ), а также с главы Украинской автокефальной православной церкви Макария. Синод также признал обе церкви каноничными. В РПЦ назвали такое решение «легализацией раскола», а в УПЦ Московского патриархата заявили о возможности разрыва отношений с Константинопольским патриархатом.

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион не исключил массовых попыток захвата храмов на Украине из-за намерения создать единую церковь в стране. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что те, кто призывает захватить храм, лавру или монастырь являются «агентами Москвы».