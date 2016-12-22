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В РПЦ не исключили попыток захвата храмов и монастырей на Украине
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В РПЦ не исключили попыток захвата храмов и монастырей на Украине
Политика, 20:14
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В РПЦ не исключили попыток захвата храмов и монастырей на Украине
Решение о создании на Украине единой церкви может спровоцировать массовый захват храмов, заявили в РПЦ. Сейчас в Украинской православной церкви Московского патриархата находится более 12 тыс. приходов
Митрополит Иларион (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион заявил РБК, что не исключает массовых попыток захватов храмов на Украине.

По мнению Илариона, создание единой поместной церкви на Украине — это политический проект. «Есть обоснованные опасения, что присоединять общины канонической церкви (Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП. — РБК) к созданной искусственно «автокефальной» структуре будут с помощью политического, административного давления или даже силовым путем», — сказал он. Такие случаи наблюдаются уже сейчас, на Украине «незаконно захвачено более 50 храмов канонической церкви». Если общине и удается защитить в суде свое право на церковное здание, «судебные решения о возвращении храма просто не выполняются», утверждает Иларион.

УПЦ МП насчитывает более 12 тыс. приходов и является крупнейшей религиозной общиной страны.

Видео: РБК

Иларион также обвинил предстоятеля неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата​ Филарета в открытых притязаниях на Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. «Решение об «автокефалии» грозит еще больше расколоть страну, теперь по конфессиональному признаку, и спровоцировать массовые попытки захвата храмов и монастырей под предлогом «добровольного перехода» в искусственно созданную структуру», — заявил митрополит Иларион.

Вечером в четверг, 11 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина получила от Константинопольского патриархата томос об автокефалии, что приведет к созданию в стране единой поместной церкви. Официально Константинополь не сообщал о передаче украинской церкви автокефалии. В то же время патриархат сделал первый шаг к этому: снял анафему с главы двух неканонических церквей — Филарета (Денисенко) и Макария (Милетича).​

Авторы: Александр Атасунцев, Павел Казарновский.
Теги: РПЦ
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