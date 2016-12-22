В УПЦ Московского патриархата допустили анафему патриарху Константинополя

В Украинской православной церкви Московского патриархата не исключили разрыва отношений с Константинопольским патриархатом. Об этом заявил глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов, передает «РИА Новости».

По его словам, также церковь может наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея. Анисимов отметил, что какие именно меры будут приняты, решит предстоятель УПЦ Онуфрий и священный синод. Он отметил, что решение Вселенского патриархата — это «беззаконие» и «враждебный акт по отношению к церкви».



Анисимов добавил, что константинопольские патриархи «впадали в ересь не раз». «Патриарх не обладает статусом безгрешности», — заметил представитель УПЦ Московского патриархата.

В четверг, 11 октября, синод Вселенского патриархата принял решение снять анафему с патриарха УПЦ Киевского патриархата Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария. Кроме того, участники заседания признали обе церкви каноничными.



В Московском патриархате назвали решение Константинополя «легализацией раскола». Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков сказал, что таким образом синод нарушил единство православия.



Патриарх Филарет заметил, что создание на Украине единой канонической церкви не означает, что в стране не может быть церквей, которые относятся к Русской православной церкви Московского патриархата. Он отметил, что просто эта церковь Московского патриархата не будет иметь права называться украинской. Филарет пояснил, что украинские церкви объединятся в ближайшее время. После этого положение о независимости должен подписать вселенский патриарх.