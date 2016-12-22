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Порошенко назвал призывающих захватить храмы на Украине «агентами Москвы»
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Порошенко назвал призывающих захватить храмы на Украине «агентами Москвы»
Политика, 21:56
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Порошенко назвал призывающих захватить храмы на Украине «агентами Москвы»

Президент Украины Петр Порошенко назвал тех, кто призывает взять силой Киево-Печерскую лавру, монастырь или храм, «агентами Москвы». Об этом украинский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Как только, где увидите людей, которые будут призывать взять силой лавру, монастырь или храм, знайте, это — московская агентура», — подчеркнул Порошенко. Он отметил, что цель российских властей — «разжечь на Украине религиозную войну», что не входит в планы Киева. Президент отметил, что создание независимой церкви — это «путь мира, спокойствия и понимания».

Ранее глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион заявил, что не исключает массовых попыток захватов храмов на Украине.

Легитимизация раскола: как церкви на Украине приблизились к автокефалии
Политика

В четверг, 11 октября, синод Вселенского патриархата решил отменить анафему, которой подвергла Русская православная церковь патриарха УПЦ Киевского патриархата Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария. Кроме того, патриархи приняли решение признать обе украинские церкви каноническими. Теперь для того, что Украинская православная церковь получила автокефалию, ей необходимо объединить обе ее ветви. После этого Вселенский патриарх подпишет томос.

Патриарх Филарет отметил, что объединение церквей не означает, что на Украине больше не будет Русской православной церкви. В РПЦ назвали решение синода легализацией раскола и обвинили Константинополь в нарушении единства православия.

Теги: Петр Порошенко , церкви , Православие
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