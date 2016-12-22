Посол в Британии отверг обвинения в адрес России в кибератаках

Посол России в Великобритании Александр Яковенко отверг обвинения в хакерских атаках со стороны Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ). Об этом он рассказал на пресс-конференции в Лондоне, сообщает ТАСС.
«Я отрицаю это. Эта кампания была инициирована Великобританией при поддержке США», — заявил посол.
4 октября МИД Великобритании обвинил ГРУ в организации «неизбирательных и безрассудных» кибератак по всему миру против спорта, бизнеса, политических институтов и СМИ. В частности, российской разведке приписали хакерскую атаку на Международное антидопинговое агентство (WADA), транспортные системы Украины, а также взлом почтовой службы Демпартии США в 2016 году.
В тот же день в Минобороны Нидерландов рассказали, что в апреле выслали четверых россиян, подозреваемых в попытке кибератаки на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). По данным министерства, они имели дипломатические паспорта и работали на ГРУ.
Власти Великобритании и Германии заявили, что могут ввести новые санкции против России из-за обвинений россиян в кибератаках. Посольство России в Великобритании направило в МИД Британии ноту с требованием предоставить Москве факты, которые привели к выводам о совершении россиянами кибератак.