В Великобритании и Германии не исключили санкций из-за кибератак России

Власти Германии и Великобритании могут ввести новые санкции против России из-за обвинений россиян в кибератаках; с ними выступили в Минюсте США и Минобороны Нидерландов, передает Bloomberg.

«Мы должны быть готовы предпринять действия самостоятельно или предпочтительнее совместно с нашими союзниками», — сказал Дэвид Лидингтон, лидер палаты общин.

Помимо этого, введение дополнительных санкций в отношении России рассматривает Германия, рассказал пресс-секретарь немецкого канцлера Штеффен Зайберт. По его словам, в Берлине «практически точно» уверены, что российские разведчики были ответственными за последние кибератаки.

Накануне, 4 октября, в Минобороны Нидерландов рассказали, что в апреле выслали из страны четверых россиян, которых подозревают в попытке взломать серверы Организации по запрещению химического оружия. Голландские военные назвали имена подозреваемых: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. По данным Минобороны Нидерландов, все они работали на Главное разведывательное управление (ГРУ).

В тот же день всем перечисленным Нидерландами россиянам предъявили обвинения в Минюсте США, их считают причастными к кибератакам на спортивные организации «из мести» за отстранение спортсменов из России. При этом в американском списке обвиняемых оказались еще три россиянина — Иван Ермаков, Дмитрий Бадин и Артем Малышев. В Минюсте США считают, что они также работают на ГРУ, но, в отличие от высланных из Нидерландов разведчиков, действовали из Москвы.