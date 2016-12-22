Высылка четырех россиян из Нидерландов. Главное
Политика, 15:14
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Высылка четырех россиян из Нидерландов. Главное
Минобороны Нидерландов рассказало, что в апреле 2018 года из страны за попытку взлома серверов ОЗХО были высланы четверо россиян. Случившееся может стать поводом для новых санкций против России. Главное — в обзоре РБК
Что произошло
- Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд сообщила, что 13 апреля 2018 года из страны были высланы четверо россиян.
- По версии следствия, они пытались взломать серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге и получить данные о расследовании катастрофы рейса MH17 под Донецком.
- Их имена: Алексей Сергеевич Моренец (1977 г.р.), Евгений Михайлович Серебряков (1981 г.р.), Олег Михайлович Сотников (1972 г.р.) и Алексей Валерьевич Минин (1972 г.р.).
- Моренец и Серебряков, по заявлению Минобороны Нидерландов, являются киберспециалистами, а Сотников и Минин отвечали за «разведывательную поддержку».
- Они въехали в Нидерланды по дипломатическим паспортам, которые были показаны на пресс-конференции представителей ведомства.
- В качестве доказательства причастности россиян к разведслужбам России была продемонстрирована квитанция на оплату такси компании Be Taxi от здания, связанного с ГРУ, до аэропорта Шереметьево на имя Моренца. В компании РБК подтвердили, что квитанция настоящая.
Международная группа расследователей Bellingcat и издание The Insider со ссылкой на источники в правоохранительных органах Нидерландов сообщали, что весной 2018 года на пути в лабораторию в швейцарском городе Шпиц были задержаны двое россиян. Лаборатория помогает расследовать химатаки в Сирии, а также отравления Сергея и Юлии Скрипаль. При себе у задержанных были технические средства для взлома компьютерной сети.
Реакция
- Временный поверенный в делах России вызван в МИД королевства.
- Британский постпред при ОЗХО Питер Уилсон заявил, что случившееся может стать поводом для введения новых санкций против России за применение химоружия и киберпреступления.
- В пресс-службе посольства России в Нидерландах не стали комментировать РБК заявление Минобороны Нидерландов.
- Источник «РИА Новости» в МИДе назвал обвинения Нидерландов безосновательными.
- Генсек НАТО Йен Столтенберг заявил, что «Россия должна прекратить свое безответственное поведение, включая применение силы против соседних государств, попытки вмешаться в выборы и масштабные кампании по дезинформации». Он также сообщил о необходимости привлечь Россию к ответственности.