Посольство России направило Британии ноту из-за обвинений в кибератаках

Сообщения о том, что россияне пытались вторгнуться в компьютерные системы Форин Офиса и лаборатории в Портон-Дауне, — очередные голословные обвинения, считают дипломаты. От Лондона они потребовали предоставить факты о кибератаках

Фото: DUTCH DEFENCE MINISTRY

Посольство России в Великобритании направило британскому МИДу ноту с требованием поделиться с Москвой фактами, на основании которых были сделаны выводы о том, что россияне пытались совершить кибератаки на системы Форин Офиса и военной лаборатории в Портон-Дауне. Об этом говорится в сообщении на сайте российской дипмиссии.

О попытках граждан России «поставить под угрозу компьютерную систему Форин Офиса» и вторгнуться в компьютерную сеть военной лаборатории в Портон-Дауне накануне на совместной пресс-конференции с министром обороны Нидерландов Анк Бейлевельд рассказал постоянный представитель Великобритании при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Питер Уилсон. Случившееся, как замечал чиновник, может стать поводом для введения новых санкций против Москвы. Все россияне, причастные к произошедшему, по его данным, «работали на ГРУ» (это ведомство существовало до 1992 года, затем оно было преобразовано в Главное управление Генерального штаба).

«Сегодня посольство [России] направило в МИД Великобритании ноту с требованием незамедлительно поделиться с Россией фактами, на основании которых были сделаны такие выводы», — отреагировали на обвинения британской стороны российские дипломаты. В ноте, по их данным, они, в частности, напомнили, что неоднократно предлагали британским властям «организовать экспертные консультации с целью снятия озабоченностей в киберсфере, если они действительно имеются».

«Отказ от профессионального диалога и от предоставления российской стороне и общественности каких-либо доказательств свидетельствует о том, что таковых попросту нет», — уверены представители российской дипмиссии. Ссылки на интересы национальной безопасности и общественный порядок как основания отказа делиться подобными данными, по их мнению, «выглядят как абсолютно искусственные уловки, которые не способны никого убедить».

«Цивилизованному и ответственному политическому поведению Лондон, — как считают российские дипломаты, — предпочитает ничем не подкрепленные заявления, которые, помимо прочего, сеют атмосферу страха и недоверия в британском обществе».

Ранее, 4 октября, Минобороны Нидерландов рассказало о том, что в апреле из страны были высланы четверо россиян, которых заподозрили в попытке взломать серверы ОЗХО. По информации голландских военных, это были Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Все они, как указали в Амстердаме, работали на ГРУ и обладали российскими дипломатическими паспортами.

В тот же день всем перечисленным Нидерландами россиянам предъявили обвинения в Минюсте США. В Штатах их назвали причастными к кибератакам на спортивные организации «из мести» за отстранение российских спортсменов от Олимпиады в Пхёнчхане.​