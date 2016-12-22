Член исполкома РФС обратился в комитет по этике из-за Кокорина и Мамаева

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР, член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев написал официальное обращение в РФС по поводу поведения футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Об этом он написал в своем Twitter.
«РФС не может и не должен оставаться в стороне», — написал он.
Лебедев отметил, что обращение написал на имя президента РФС Александра Алаева и в комитет по этике союза. Он попросил дать оценку поведению футболистов, которых арестовали после драки в кафе в центре Москвы, и вынести решение в рамках полномочий комитета.
МВД возбудило уголовные дела по ст. 116 УК (побои) и по ч. 2 ст. 213 (хулиганство организованной группой) после драк с участием Кокорина, Мамаева вместе со знакомыми, в ходе которых был избит водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, директор департамента Минпромторга Денис Пак и руководитель НАМИ Сергей Гайсин.
11 октября суд арестовал футболистов, а также брата Кокорина Кирилла на два месяца. Их отправили в столичное СИЗО № 2 «Бутырка».