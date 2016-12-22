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Правозащитник рассказал об условиях содержания Кокорина и Мамаева в СИЗО
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Правозащитник рассказал об условиях содержания Кокорина и Мамаева в СИЗО
Хулиганство Кокорина и Мамаева, 18:01
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Правозащитник рассказал об условиях содержания Кокорина и Мамаева в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РБК об условиях содержания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО.

«Нормально себя чувствуют, у них в камерах есть телевизоры, холодильники. Каждый из них — с соседями», — сказал он.

Мельников добавил, что соседом Кокорина стал подозреваемый за неуплату алиментов, а Мамаев расположился в камере с подозреваемым в краже. Брат Кокорина Кирилл также находится в отдельной камере. Ответственный секретарь ОНК рассказал, что «все втроем покушали» и не предъявляли жалоб.

Кокорина и Мамаева доставили в карантинные камеры СИЗО «Бутырка»
Общество

По словам секретаря, Мамаев понимает, что находится «не на курорте» и несет ответственность за свои действия. Мельников добавил, что Александр Кокорин переживает за находящегося в соседней камере брата, но им запрещено видеться, так как они являются фигурантами одного дела.

Ранее ответственный секретарь ОНК рассказал РБК, что футболистов Кокорина и Мамаева доставили в карантинные камеры московского СИЗО № 2 «Бутырка». Они пробудут в них до десяти дней, во время которых с ними побеседует психолог.

Накануне Тверской районный суд Москвы арестовал Мамаева и братьев Кокориных на два месяца. Они подозреваются в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и двух эпизодах побоев (ст. 116 УК). Речь идет об избиении водителя ведущей «Первого канала», а также двух чиновников в кафе в центре Москвы.

Теги: футболисты , хулиганство
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