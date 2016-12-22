В ЦБ ответили на вопрос о возможности ужесточения долларовых депозитов

Зампред Банка России Ксения Юдаева, комментируя возможность ужесточения регулирования по долларовым депозитам, заявила, что регулятор оценит эффективность уже принятых им мер по девалютизации. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Будем смотреть, как меры уже принятые сработали, в какой момент есть риски для рубля», — сказала она.
В июле специалисты ВТБ подготовили предложения по увеличению использования рубля в международных расчетах. Глава банка Андрей Костин попросил российского президента Владимира Путина поддержать курс на дедолларизацию. В конце июля президент говорил, что Россия не намерена отказываться от использования доллара, поскольку заменить его в роли универсальной резервной валюты не может даже евро. В начале октября Костин заявил, что Путин «в целом» поддержал его предложения по дедолларизации.
При этом первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов пояснял, что план по дедолларизации экономики не коснется валютных депозитов россиян. По его словам, граждане, которые имеют валютные счета, должны «абсолютно спокойно реагировать» на предложения по расчетам по внешнеторговым контрактам.