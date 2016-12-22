Российский космонавт и астронавты NASA вернулись на Землю с МКС

Капсула корабля «Союз МС-08» с российским космонавтом и двумя американскими астронавтами на борту приземлилась в степи неподалеку от казахстанского города Жезказган. Об этом сообщается в Twitter Международной космической станции (МКС).
Космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел (командир миссии) и Ричард Арнольд были участниками миссии МКС-55/56. Всего на станции они провели 197 дней, с 23 марта 2018 года.
Согласно сообщению на сайте Центра управления полетами, в рамках миссии они провели ряд научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживали работу станции и проводили работы по дооснащению МКС оборудованием. Артемьев также совершил выход в открытый космос.
Фойстел передал командование астронавту Европейского космического агентства Александру Герсту из Германии, который вошел в состав экипажа «Союз МС-09». В настоящее время помимо Герста на МКС работают российский космонавт Сергей Прокопьев и астронавт NASA Серина Ауньен-Чэнселлор.
В конце августа на корабле «Союз МС-09» была обнаружена утечка воздуха из микротрещины. Ее успешно ликвидировали, поставив заплатку из эпоксидной смолы. 19 сентября совет главных конструкторов по российскому сегменту МКС допустил поврежденный «Союз» к продолжению полета. В «Роскосмосе» сообщили, что на 15 ноября запланирован выход в открытый космос российских космонавтов, чтобы найти причины появления отверстия.