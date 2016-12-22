В кабмине Украины прокомментировали снятие анафемы с главы УПЦ

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал «огромным торжеством справедливости» снятие анафемы с главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета. Об этом заместитель украинского премьер-министра написал на своей странице в Twitter.

Синод Константинопольского патриархата 11 октября снял анафему с патриарха Филарета, а также с митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария. Кроме того, принято решение предоставить обеим этим церквям статус каноничных.

Видео: РБК



Филарет был подвержен анафеме со стороны РПЦ в 2008 году. После этого ни одна из православных церквей не поддерживала с ним общения. До 1991 года Филарет возглавлял Украинскую православную церковь, но был смещен со своей должности из-за того, что выступил за предоставление ей автокефалии. В конце сентября глава Константинопольской патриархии Варфоломей заявил, что Украинская православная церковь в скором времени сможет достигнуть независимости от РПЦ и имеет на это право. После такой позиции Русская православная церковь прекратила взаимоотношения с Константинопольским патриархатом. За ней такое решение приняли УПЦ Московского патриархата и Русская православная церковь за рубежом.