Русская церковь за рубежом приостановила служение с Константинополем

Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) приостановила совместное служение с архиереями Константинопольского патриархата и участие в работе епископских ассамблей с ними. Соответствующее решение было принято на синоде РПЦЗ, передает «РИА Новости».

Отмечается, что РПЦЗ так решила, после того как Русская православная церковь в лице Московского патриархата приостановила сослужение на уровне архиереев с Константинопольской церковью, а также отказалась принимать участие в совместных епископских ассамблеях.

Русская православная церковь за рубежом является самоуправляемой церковью, входящей в состав Московского патриархата.

После того как Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Украинская православная церковь скоро добьется независимости от РПЦ, синод Московского патриархата принял решение, эквивалентное разрыву дипломатических отношений с Константинопольским патриархатом. Так, во время службы патриарх Московский и всея Руси Кирилл не будет совершать поминовения высших церковных чинов из Константинополя.

В Греческой православной церкви также раскритиковали позицию патриарха Варфоломея в вопросе независимости УПЦ. По словам митрополита Кифирского Серафима Элладского, действия Константинополя — это ересь и могут привести к расколу.