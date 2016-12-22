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Патриарх Варфоломей заявил о праве Украины на автокефалию
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Патриарх Варфоломей заявил о праве Украины на автокефалию
Общество, 23 сен, 23:16
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Патриарх Варфоломей заявил о праве Украины на автокефалию
Угрозы со стороны РПЦ не пугают Константинопольский патриархат, заявил Вселенский патриарх Варфоломей. Он подтвердил намерение предоставить Украине автокефалию, напомнив о том, что когда-то через этот процесс прошла и сама РПЦ
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Украина вскоре добьется независимости собственной церкви от Москвы, поскольку имеет подобное право. Об этом, как передает греческое издание «Катимерини», заявил патриарх константинопольский Варфоломей.

В своем выступлении патриарх Варфоломей заговорил об автокефальных церквях, в частности, об автокефальной Православной церкви Чешских земель и Словакии. Он напомнил, что она является «младшей из автокефальных церквей, которая находится под защитой нашего Вселенского патриархата». Эта церковь получила автокефалию от Московского патриархата в 1951 году по инициативе РПЦ, Константинопольский патриархат издал томос о признании автокефалии лишь в 1998 году. Вслед за этим Варфоломей отметил, что «сейчас настала очередь Украины, которая получит автокефалию несмотря на существующую реакцию, потому что это ее право».

Вселенский патриарх отметил, что Константинопольский патриархат имеет право на принятие подобных решений. Он напомнил, что автокефалия предоставлялась ранее всем новым православным церквям «начиная с Русской православной церкви в 16 веке». Отвечая на критику России подобных действий он подчеркнул, что «угрозы не пугают нас».

Борьба патриархов: почему православные церкви приблизились к расколу
Общество

Константинопольский патриарх ранее назначил двух экзархов на Украину для подготовки для подготовки УПЦ к автокефалии (самоуправлению). Ими стали архиепископ Даниил из США и епископ Эдмонтонский Иларион из Канады

В настоящее время единственной канонической церковью на Украине является Украинская православная церковь Московского патриархата. РПЦ воспринимает резко негативно возможность создания на Украине канонической церкви, независимой от Москвы. В УПЦ Московского патриархата и РПЦ подобные действия расценивают как нарушение канонической территории и вмешательство в их дела. 8 сентября Синод предупредил, что автокефалия УПЦ создает угрозу единству всего мирового православия.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Церковь , Православие
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