УПЦ прекратила служение с иерархами Константинопольского патриархата

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата приостановила сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Такое решение было принято в ходе заседания священного синода, сообщается на сайте УПЦ.



Кроме того, синод поставил, что экзарх Константинопольского патриархата, архиепископ Памфилии Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть территорию Украинской православной церкви, так как их действия противоречат канонам. Назначение Константинопольским патриархом Варфоломеем «экзархов» в Киев синод УЦПЦ назвал грубым вмешательством во внутренние дела Украинской православной церкви и призвал его прекратить подобные действия.

Во вторник, 25 сентября, решение прекратить совместное служение с иерархами Константинопольского патриархата принял синод Русской православной церкви за рубежом. Также отношения с этим патриархатом прервала Русская православная церковь, отказавшись от поминовения высших церковных чинов из Константинополя патриархом Московского и всея Руси Кирилла.

Глава Константинопольской патриархии Варфоломей заявлял, что украинская церковь может в скором времени добиться автокефалии от Московского патриархата. По его словам, она станет независимой, «несмотря на существующую реакцию, потому что это ее право».