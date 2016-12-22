Кокорин сменил адвоката «банды Цапков» на другого защитника

Адвокат Умалат Сайгитов больше не представляет интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, об этом юрист сообщил РБК.

«Я не в деле», — отметил он. Сайгитов пояснил, что не мог быть на допросе, поскольку был занят другим делом. «Александр поехал туда с другим адвокатом и, видимо, там написал отказ. Потому как следователь на последующие мероприятия меня не позвал. Я сам как адвокат не могу отказаться от доверителя», — пояснил он.

8 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев устроили драку в московском кафе, в которой, в частности, пострадал чиновник Минпромторга. МВД предписало футболистам явиться на допрос до 18:00 мск 10 октября, пригрозив объявить их в федеральный розыск. Явившиеся на допрос футболисты были задержаны. Против них возбуждены два уголовных дела — по ст. 216 УК (побои) и ст. 213 УК (хулиганство).

Правоохранительные органы установили личности еще трех человек, которые были в день драки вместе с футболистами. Одним из них был младший брат Кокорина, который уже задержан.

Ранее Умалат Сайгитов защищал в суде члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза. «Банда Цапков» действовала с 1990-х годов в станице Кущевская Краснодарского края. В 2010 году члены банды убили 12 человек. В 2013 году их признали виновными в убийстве и других преступлениях, все они получили тюремные сроки.