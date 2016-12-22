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Полиция задержала младшего брата Кокорина
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Полиция задержала младшего брата Кокорина
Хулиганство Кокорина и Мамаева, 12:55
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Полиция задержала младшего брата Кокорина
Кирилл Кокорин задержан, как сообщили в полиции, «по подозрению в совершении преступления»
Кирилл и Александр Кокорины (Фото: kokorinteam / Instagram)

Правоохранительные органы установили личности еще трех человек, которые были вместе с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным в понедельник, 8 октября, сообщается на сайте московского главка МВД.

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Одним из них является младший брат Кокорина — он задержан, уточнили в полиции. Брата  Александра Кокорина зовут Кирилл.

«С остальными задержанными проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

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О том, что брат футболиста участвовал в драках в Москве, ранее писали СМИ. Портал Sports.ru отмечал, что он попал на записи камер наблюдения. Во время драки в кафе он «дал пощечину» чиновнику Минпромторга Денису Паку, отмечал портал.

Радиостанция «Говорит Москва» передавала без указания источников, что Кирилл Кокорин с начала 2018 года более 60 раз нарушил правила дорожного движения. Большинство нарушений связано с превышением скорости.

Ранее в четверг МВД предоставило видео допроса двух футболистов. Мамаев отказывается отвечать на вопрос, признает ли он свою вину.

8 октября группа людей, среди которых были футболисты, сначала избила водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, а спустя некоторое время напала в московском кафе на Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Полиция расследует два уголовных дела о произошедшем. Одно возбуждено по статье о хулиганстве, другое — по статье о побоях.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Александр Кокорин , ГУ МВД
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