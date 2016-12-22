Госдума приняла закон о налоговых льготах для предпенсионеров

Госдума приняла в третьем чтении закон, сохраняющий льготы по имущественным налогам в границах старого пенсионного возраста при его повышении, сообщает нижняя палата российского парламента.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были предложены президентом Владимиром Путиным. Согласно закону, женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, освобождаются от уплаты налога на свой дом, квартиру и садовый участок, даже учитывая повышение пенсионного возраста. Таким образом, льготами будут пользоваться уже предпенсионеры.

О повышении пенсионного возраста было объявлено в середине июня. Премьер-министр Дмитрий Медведев, объясняя необходимость этого шага, отметил увеличение продолжительности жизни, что, по его словам, гарантирует более длительную активность и возможность продолжать карьеру. Правительство предложило повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. В конце августа Владимир Путин выступил с обращением по пенсионной реформе, в ходе которого объявил о ее смягчении. В частности, глава государства предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет.

Предложения президента были оформлены в качестве поправок и внесены в Госдуму. После одобрения закона о пенсионной реформе Госдумой и Советом Федерации Путин подписал документ. Параллельно президент внес на рассмотрение нижней палаты пакет мер по защите граждан предпенсионного возраста. Одна из них — введение уголовной ответственности для работодателей за отказ в найме предпенсионеров — была утверждена в начале октября. Закон предполагает наказание в виде штрафов до 200 тыс. руб. или в размере зарплаты на период до 18 месяцев, а также в виде ​обязательных работ.