Путин утвердил уголовную ответственность за отказ в найме предпенсионеров

Президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности для работодателей за отказ в найме работников предпенсионного возраста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«В связи с изменением возраста выхода граждан на пенсию и в целях исключения случаев необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста, федеральным законом вводится уголовная ответственность за такие деяния», — следует из сообщения.

Закон предполагает штрафы до 200 тыс. руб. (или в размере зарплаты за период до 18 месяцев), а также обязательные работы на срок до 360 часов для работодателей за отказ найма работников предпенсионного возраста. Предложение о наказании предпринимателей внес в сентябре президент Путин.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о пенсионной реформе, включающий внесенные им в сентябре предложения по ее смягчению. Согласно утвержденным изменениям в законодательстве, мужчины будут выходить на пенсию в 65, женщины — в 60 лет. Пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с начала 2019 года. Окончательно повышение коснется мужчин 1963 года рождения и женщин 1968 года рождения. Во время переходного периода, который растянется до 2028 года, социальные льготы будут начинать действовать по старым правилам, несмотря на увеличение пенсионного возраста (с 60 лет для мужчин и с 55 лет для женщин). Изначально законопроект о пенсионной реформе, внесенный в Госдуму правительством в середине июня, предполагал увеличить пенсионный возраст для мужчин на пять лет (до 65 лет) и на восемь — для женщин (до 63 лет).