Опубликован подписанный Путиным пакет пенсионных законов

Пакет пенсионных законов, который президент России Владимир Путин подписал 3 октября, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Пакет содержит четыре федеральных закона о внесении в отдельные законодательные акты изменений по вопросам назначения и выплаты пенсии, об уголовной ответственности за отказ в найме людей предпенсионного возраста, о внесении конфискованных у коррупционеров средств в Пенсионный фонд и о предоставлении людям предпенсионного возраста выходных для диспансеризации.

Основная часть федеральных законов вступит в силу 1 января 2019 года, а ряд пунктов основного пенсионного закона — спустя шесть лет, 1 января 2025 года.

Согласно основному пенсионному закону, с 2019 года начнется поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. При этом накопительную пенсию начнут выплачивать на пять лет раньше: мужчинам — с 60 лет, женщинам — с 55 лет. Стаж для досрочного выхода на пенсию снизится: для женщин он сократится с 40 до 37 лет, для мужчин — с 45 до 42 лет. Также досрочно на пенсию смогут выйти многодетные матери в зависимости от числа детей.

Закон о введении уголовной ответственности для работодателей за отказ в найме работников предпенсионного возраста предполагает обязывать работодателей выплачивать штрафы до 200 тыс. руб. (или в размере зарплаты за период до 18 месяцев), а также выполнять обязательные работы на срок до 360 часов за отказ взять на работу предпенсионеров.

Изменения в Бюджетном кодексе позволят вносить конфискованные средства коррупционеров и деньги от реализации изъятого у них имущества в бюджет Пенсионного фонда. Пенсионный фонд, в свою очередь, будет использовать данные денежные поступления для выплат пенсий.

Четвертый закон дает право работникам предпенсионного возраста освобождаться на два рабочих дня в течение года для прохождения диспансеризации. Для обычных работников для этих же целей смогут взять один рабочий день раз в три года.

Пенсионные законы были приняты Госдумой 25 и 27 сентября, а 3 октября пакет одобрил Совет Федерации.





