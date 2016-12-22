Путин объявил о смягчении пенсионной реформы

Президент России Владимир Путин объявил об изменениях параметров пенсионной реформы. В частности, речь идет о возрастных послаблениях для женщин при выходе на пенсию

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Путин предложил скорректировать параметры пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста. По его словам, для женщин уйти на пенсию должно быть возможно не в 63 года (как предполагал изначальный проект), а в 60 лет, сообщает пресс-служба Кремля. Возраст ухода на пенсию мужчин — как и предлагалось ранее, 65 лет.

«В нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы: на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках», — отметил президент, подчеркнув, что пенсионный возраст для женщин не должен быть повышен больше, чем для мужчин. «Считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет», — заявил он.

Путин также предложил тем, кому предстояло выходить на пенсию по старому законодательству, в ближайшие два года, установить особую льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. «Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года», — пояснил он.

Президент также объявил, что необходимы дополнительные гарантии защиты интересов россиян старшего возраста на рынке труда. Среди них согласно предложению Путина — увеличение срока предпенсионного возраста с двух до пяти лет, установление административной и «даже уголовной» ответственности для работодателей за увольнение работников такого возраста, а также для тех, кто откажется принимать их на работу из-за возраста.

Помимо этого Путин поручил правительству утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу повышения квалификации, а также «укрепить социальные гарантии» для тех из них, кто решил уволиться по собственному желанию и еще не нашел новую работу. Президент предложил более чем в два раза увеличить для таких граждан максимальный размер пособия по безработице — с 4,9 тыс. до 11,28 тыс. руб. и установить период такой выплаты в один год.

Глава государства заявил о необходимости сохранить действующие условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера, а также поддержать жителей села. Он предложил начать с 1 января 2019 года выплачивать надбавки 25% к фиксированной выплате страховой пенсии неработающим пенсионерам, которые живут в селах и у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве.

Путин также рассказал, что у начавших работать рано должна быть возможность уйти на пенсию с учетом заработанного стажа. «Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, — для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42», — сказал он.

Еще одним предложением стала идея сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря, то есть по налогам на недвижимость и землю. «Когда в пенсионной системе предстоят изменения, а люди рассчитывали на эти льготы, мы обязаны сделать для них исключение», — подчеркнул Путин, пояснив, что в такой ситуации нужно предоставлять льготы при достижении соответствующего возраста, а не в связи с выходом на пенсию. Таким образом, льготами по-прежнему смогут воспользоваться женщины по достижении 55 лет и мужчины начиная с 60 лет. «Еще до выхода на пенсию они уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок», — пояснил президент.

«В долгосрочной перспективе, если мы сейчас проявим нерешительность, это может поставить под угрозу стабильность общества, а значит и безопасность страны», —​ заявил глава государства, добавив, что нужно преодолеть бедность и «обеспечить достойную жизнь для людей старшего поколения — и сегодняшних, и будущих пенсионеров».

Накануне в ходе совещания с членами правительства по социально-экономическим вопросам в Омске Путин заявил, что сформулировал свое отношение к пенсионной реформе. Он не стал раскрывать детали, но указал, что преобразования должны обеспечивать достойное качество жизни, быть аккуратными и «учитывать человеческое измерение». «Нельзя руководствоваться принципом «после меня хоть потоп», — сказал глава государства.

До этой недели Путин дистанцировался от обсуждения вопроса о повышении пенсионного возраста. 20 июля во время встречи с волонтерами в Калининграде президент заявил, что окончательное решение еще не принято. «Мне никакой [вариант] не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится», — объяснил глава государства.

О том, что Путин пойдет на смягчение параметров пенсионной реформы, 21 августа сообщал телеканал RTVI. Его источники, близкие к администрации президента и партии «Единая Россия», сообщили, что заявление главы государства приурочено к единому дню голосования, который в этом году запланирован на 9 сентября. Предполагается, что решение президента по пенсиям позволит «Единой России» и поддерживаемым ею губернаторам получить дополнительные голоса на выборах.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление RTVI, заявлял, что решение будет на усмотрение Путина. «Если президент посчитает это необходимым, он это [заявление] сделает», — сказал он.

В мае премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал проведение пенсионной реформы, позднее соответствующий документ был внесен на рассмотрение в Госдуму. Согласно законопроекту к 2034 году предлагается повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63 лет. Первый этап реформы планируется начать уже в 2019 году. В Минфине заявили, что повышение пенсионного возраста необходимо ввиду «негативных демографических трендов», включая сокращение числа работающих россиян и рост числа пенсионеров.

Предложение правительства, поддержанное Государственной думой в первом чтении, привело к протестам. 27 августа Песков рассказывал о том, что Путин получает информацию о митингах против повышения пенсионного возраста. При этом пресс-секретарь не уточнил, как глава государства к ним относится.