Поправки Путина к пенсионному законопроекту внесли в Госдуму

Законопроект предполагает досрочное установление страховой пенсии для людей с большим трудовым стажем и сохранение сроков назначения накопительной пенсии гражданам, которые участвовали в ее формировании

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Президентские поправки к законопроекту об изменении пенсионной системы поступили в Госдуму, сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на брифинге в партии, передает ТАСС.

Турчак пояснил, что это первый пакет поправок, его авторами стали более 30 депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Среди этих поправок — досрочное установление страховой пенсии (за два года до достижения пенсионного возраста) гражданам с большим трудовым стажем, таким стажем для мужчин станут 42 года, для женщин — 37 лет. Также среди поправок — сохранение сроков назначения накопительной пенсии (с 60 и 55 лет) гражданам, которые участвовали в ее формировании, рассказал секретарь «Единой России». Турчак пообещал, партия обеспечит принятие президентских поправок при рассмотрении законопроекта во втором чтении.

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