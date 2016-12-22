В ОНК сообщили об отрицании Мамаевым и Кокориным употребления наркотиков

Задержанные после драк в Москве футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев раскаиваются в содеянном, сообщил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По его словам, футболисты рассказали, что не употребляли крепких алкогольных напитков, а пили только пиво. По его словам, футболисты сказали, что наркотики они не принимали.

Мельников также сообщил РБК, что изолятор временного содержания (ИВС), в котором находятся футболисты, «ничем не отличается» от других московских. По его словам, «никаких привилегий им не предоставляется».

«Кокорина и Мамаева всю ночь возили по разным экспертизам, к примеру, в наркологическую больницу брать анализы крови, кроме того, зачем-то их повезли в травмпункт, но в итоге их там не приняли. В ИВС по Северо-Восточному округу их привезли только в 9:45 четверга 11 октября. Никаких привилегий у них в ИВС нет, заказывать еду из ресторана, как писали СМИ, они не смогут, они еще даже не завтракали, но нас заверили, что их покормят. Единственное, чего они хотят сейчас, — это поспать», — рассказал Мельников.

Полиция задержала Кокорина и Мамаева, после того как они в компании других людей, предположительно, сначала избили водителя ведущей «Первого канала», а затем устроили драку в московском кафе. Пострадал, в частности, чиновник Минпромторга.

В полицию оба явились накануне, после того как в МВД пригрозили объявить их в розыск. В четверг в МВД также сообщили, что задержан и младший брат Кокорина, и что личности других людей из компании футболистов установлены.

В «Зените», за который выступает Кокорин, заявили, что наказание со стороны клуба «последует». В «Краснодаре» планируют разорвать контракт с Мамаевым.