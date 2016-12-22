Кадыров попросил Евкурова передать народу Ингушетии «добрых пожеланий»

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в Ингушетию и на встрече с коллегой из Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым попросил его передать ингушскому народу «слова самых добрых пожеланий». Об этом Кадыров рассказал во «ВКонтакте».

«Мы ещё раз были едины во мнении, что ничто и никогда не должно омрачить отношения между чеченским и ингушским народами. Мы братья, мы едины! Я попросил передать ингушскому народу слова самых добрых пожеланий!», — написал он.

В свою очередь Евкуров сообщил в Instagram, что в среду посетил населенные пункты, расположенные вдоль границы Ингушетии и Чечни, где побеседовал с жителями и «послушал их опасения и переживания».

По его словам, закон об установлении границ между двумя регионами там поддерживают. «Для того чтобы увидеть истинную картину, нужно приезжать именно сюда и общаться с местными. Среди жителей пограничных территорий с обеих сторон уже давно исторически сложились родственные связи, и отзываются они друг о друге, как о родных людях с теплотой», — заявил Евкуров.

Он добавил, что на встрече с Кадыровым, главы двух республик сошлись во мнении, что границы являются «административным шагом», который позволит укрепить «братские отношения» между Чечней и Ингушетией, а также повысить стабильность и безопасность в этих регионах.

На фоне принятия республиками законов о границе в Ингушетии прошли акции протеста. Так, 4 октября Евкуров вышел к митингующим, но в него бросили бутылку, после чего сотрудники правоохранительных органов открыли огонь в воздух.

Позже власти Ингушетии согласовали проведение митинга на площади перед региональным парламентом с 8 по 15 октября. Во вторник, 9 октября, Евкуров заявил, что большинство организаторов митингов — провокаторы, пытающиеся использовать тех, «кто реально болеет за свою землю и народ».