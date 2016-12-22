Первый президент Ингушетии призвал митингующих сформировать оргкомитет

Первый президент Ингушетии Руслан Аушев призвал участников митинга в Магасе, протестующих против соглашения о границе с Чечней, сформировать оргкомитет для переговоров с властями. Об этом сообщает «Интерфакс».

Аушев также призвал митингующих проявить благоразумие и сдержанность. Пресс-служба МВД по республике сообщает, что обстановка в Магасе спокойная и находится под контролем правоохранительных органов.

4 октября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали закон об установлении границ республик. Евкуров отметил, что стороны не передали друг другу «ни одного сантиметра или метра Земли» и законодательно закрепили границу, сложившуюся в 1990-х годах. Кадыров, в свою очередь, заявил, что данное решение имеет «историческое значение» для двух народов и регионов.

Граница между республиками оставалось нерегулируемой с момента распада СССР. В соответствии с соглашением о закреплении границ, подписанным Кадыровым и Евкуровым в конце сентября, стороны обменялись территориями площадью 1,8 тыс. га в Надтеречном районе Чечни и Малгобекском районе Ингушетии. На фоне соглашения в Магасе 4 октября прошла акция протеста.

6 октября правительство Ингушетии разрешило проведение митинга с 8 по 15 октября. Инициатором восьмидневной акции стало региональное общественное движение «Совет тейпов ингушского народа».